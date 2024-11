VAATA OTSE Balti ühiskonverentsil arutatakse, kas on põhjust juubeldamiseks

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on konverentsi eesmärk saada üle mitmete aastate taas aktuaalne sissevaade Balti riikide koostööle ning loomulikult laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestlikkust puudutavate teravate fookusteemade esiletõstmine. Kuna nii esinejate kui ka kuulajate hulgas on kolleege Eestist, Lätist ja Leedust, on olulisel kohal kindlasti ka kogemuste jagamine. Viimane sarnane konverents toimus Tallinnas aastal 2013, kus oma legendaarset laulu- ja tantsupeo uuringut esitlesid Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm.