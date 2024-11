Monaco vürst läheb Eesti ansambli kontserdile

Kohal on ka Tema Kõrgus vürst Albert, mis rõhutab selle sündmuse olulisust Monaco kultuuri- ja muusikamaastikul, teatab väljaanne Monaco News. Sündmus on osa Vürst Pierre’i Fondi auhinnapidustustest.

Kavas on kolme hinnatud kaesaegse helilooja — Arvo Pärdi, Valentyn Sylvestrovi ja Helena Tulve —vaimulik muusika. Õhtu eriliseks hetkeks on Valentyn Sylvestrovi teose «Neli psalmi» maailmaesiettekanne. See värske teos telliti Vürst Pierre’i Fondi poolt ning on pühendatud Tema Kuninglikule Kõrgusele Hannoveri printsess Caroline'ile.