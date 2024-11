Kultuuriatašee Merit Kopli: Eesti muusikud ja kunstnikud teevad Saksamaal ilma

Nagu ka alguses mainisin, siis Eesti muusika ja muusikud on need, kes meid Saksamaal eelkõige suurele pildile panevad ja maa väiksust arvestades ebaproportsionaalseltki suureks teevad. Minu töö on haaret nii valdkonniti kui ka geograafiliselt aina laiendada, esindan kõiki kultuurivaldkondi kogu Saksamaal. Kõik peavad esmatähtsaks muidugi Berliini, aga märksa lihtsam on alguses läbi lüüa muudes Saksamaa piirkondades. Saksamaal on kultuur liidumaade (neid on 16) pärusmaa, mis tähendab, et suhteid tuleb luua igal liidumaal eraldi. See tähendab pidevat reisimist, mis mulle õnneks hästi sobib.