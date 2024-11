Eesti-Soome tragikomöödia «Rakett» maandub kinodes

Mis rakett? Ja miks lendas? Segadust on palju. Lapi linnake täitub erinevaid huvisid esindavate kodanikega ja värskel ajakirjanikul Niinal on võimalus hakata uurima ootamatult sülle sadanud pommuudist. Samal ajal aga areneb edasi külm sõda kodurindel vägivaldse abikaasaga, kes soovib vanglast naastes Niinaga ära leppida. «Rakett» on lugu piiride ületamisest ja julgusest seista enda eest – nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil.

Produtsent Johanna Maria Paulsoni sõnul on «Raketi» kinolevi pikalt planeeritud, sest tegemist on filmi teise kodumaaga: «Kuigi loo tegevus toimub Lapimaal, on filmiga seotud üle 100 Eesti tegija, nii kaamera ees kui taga, mistõttu on Eesti esilinastus väga oodatud sündmus. Miial on eriline oskus rääkida kaasaegsetest ja põletavatest teemadest läbi tundliku, elutervet absurdihuumorit tulvil võtme, mistõttu võeti «Rakett» palavalt vastu nii Soomes kui ka rahvusvahelistel filmifestivalidel. Loodame, et film poeb ka Eesti publiku südamesse.»