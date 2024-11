Raamatuekspert Margo Matsina: üht vana eestikeelset raamatut otsitakse eriti palju. Kas sul on see olemas?

Kõige rohkem soovitakse Matsina sõnul aga raamatut «Euroopa putukad». «Selle on välja andnud nüüdseks tegevuse lõpetanud Eesti Entsüklopeediakirjastus. Mitte et Eesti oleks tohutu entomoloogiasõprade maa – seda raamatut tehti nii vähe, sellest ei ole uut trükki ja ilmselt putukahuvilisi ei rahulda mingisugune ingliskeelne väljaanne. Tõenäoliselt oli selles raamatus midagi toimetatud Eesti-spetsiifiliselt. Edasi on Mart Kalmu «20. sajandi arhitektuur», mida tehti omal ajal kaks trükki ja teise trüki lõppu müüdi veel krooniajal sentide eest. Sellest ei ole ka tehtud kordustrükke. Selles nimekirjas on üks vanem raamat, enne sõda ilmunud Kurriku Eesti rahvarõivaste raamat – aegumatu klassika, mida käsitöömeistrid ja rahvakultuuri austajad otsivad,» loetles Matsina.

Raamatu «Euroopa putukad» andis välja Eesti Entsüklopeediakirjastus aastal 2005 ja selle autoriks on Michael Chinery. Foto: Erakogu

Küsimuse peale, kas inimesed tahavad selliseid raamatuid kogumisväärtuse pärast, vastas Matsina: «Ei. Need on tarvilikud käsiraamatud, mille puhul ei piisa sellest, et võtad ta raamatukogust kaheks nädalaks ja pead siis tagasi viima. Võib-olla see entomoloogia- või arhitektuurihuviline kasutab seda raamatut kord aastas, aga tal on see olemas, kui tal on seda vaja. Siis ei saa ainult raamatukoguga leppida.»

Matsina tõi välja, et siiski on ka väga suure kogumisväärtusega raamatuid, nagu näiteks Varraku kirjastuse ulmeraamatute F-sari. «Kollektsionääri jaoks on oluline, et ta saab esimese trüki ja võimalikult heas seisukorras. Ja niimoodi ongi selle sarja raamatutele meil kümneid inimesi järjekorras.»

Sarja «Seiklusjutte maalt ja merelt» haruldasim raamat on 1955. aastal ilmunud «Oikumeeni äärel». Foto: Erakogu

Matsina lisas, et raamatumüüjate ja -kogujate seas on väga armastatud sari «Seiklusjutte maalt ja merelt». «See kollaste lehtedega peenes kirjas raamatute sari on siiski väljapoolt väga ilus, eriti kui ta on heas korras, hästi säilinud,» kiitis Matsina. «Neid loetakse ja armastatakse. Ilmselt on siin natuke ka seda, et kui asi on kuulus, siis ta on kuulus.» Raamatuekspert mainis, et sarjas on kokku 55 raamatut. Eriti väärtuslik on sarja esimene raamat «Oikumeeni äärel», mis ilmus aastal 1955 ja seda trükiti 15 000 eksemplari – vähem, kui selle sarja järgmisi raamatuid.