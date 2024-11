Kõigil on raske: era- ja munitsipaalteatrid peavad keerulistes majandusoludes kuidagi toime tulema

Ühest küljest on selle tinginud see, et kultuuriministeerium püüab kärbetest säästa riigiteatreid, teisalt aga sellest, et väljakuulutatud kultuurivaldkonna kärped peavad paratamatult kuskil ilmsiks tulema ning näib, et era- ja munitsipaalteatrid on hetkel need, kes seetõttu kõige suurema hoobi endale saavad.