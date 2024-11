Kas maailma kõige kallimad kingad? Kuulsad punased filmisussid lähevad oksjonile

Kingapaari oli varem eksponeeritud Judy Garlandi muuseumis Grandis Rapids, Minnesota osaroogis, kust need 2005. aastal varastati. Alles 2018. aastal saadi kingad kätte ja varas mõisteti süüdi alles tänavu jaanuaris. Varas Terry Martin mõisteti aastaks tingimisi vanglasse. Leebe karistus on tingitud sellest, et ta on kroonilise kopsuhaiguse tõttu haiglaravil ega saaks niikuinii vanglasse minna.