Rõõmusõnum ulmefännidele: Netflixi suurim hittsari naaseb peagi

Tähistamaks 6. novembrit ehk niinimetatud Stranger Thingsi päeva, andis Netflix välja video, kus on välja öeldud viimase hooaja kõigi episoodide nimed. 6. novembrit nimetatakse Stranger Thingsi päevaks seepärast, et sarjas haihtub Will Byers just 6. novembril 1983. aastal.

Viiendas hooajas saab olema kaheksa episoodi ja need kannavad nimesid «The Crawl», «The Vanishing of», «The Turnbow Trap», «Sorcerer», «Shock Jock», «Escape From Camazotz», «The Bridge» and «The Rightside Up». Osad nimed viitavad varasematele «Stranger Thingsi» osadele, nagu näiteks «The Vanishing of...» ehk «Haihtumine», mis seostub Will Byersi haihtumisega. Fännid usuvad, et nüüd läheb kaduma Mike'i (Finn Wolfhard) noorem õde Holly Wheeler.