KUNST JA POPP Leonhard Lapin – kunstnik, kes maalis kärbseseent

Juhtusin aastaid tagasi kord puiesteel kokku legendaarse kunstiteadlase Anders Härmiga. Juttu tuli paljudest asjadest, muu hulgas sellest, et Leonhard Lapinit pole ammu näha olnud. Pakkusin välja, et äkki Leo puhkab. Anders arvas, et Leo ei puhka kunagi.