KLASSIVIHA JA MADAL IIVE Töötu poolharitlase saaga

Kellegi töötuks jäämine pole muidugi asi, mida parastada, ja «poolharitlane» on enam-vähem solvang. Siin ei pea see silmas küll poolikut haridust, vaid puudulikku hingeharidust.

Siiski on Riho hea isa. Miinuspoolele jääb aga see, et ta ei hinda parimat, mis Kateriinis on – hoolitsust eaka kasuisa eest. Ta kasvatas mind, aitas ema – ütleb naine. Õiguslikult pole ta mitte keegi, nad ju polnud su emaga abielus – tõrjub mees.