USA kirjanik John Dos Passos (1896–1970) 1965. aastal. Esimese romaani avaldas ta 1920. aastal. 1930–1936 avaldatud Ameerika triloogia ilmus eesti keeles 2021–2024 ja on valitud 20. sajandi saja parima ingliskeelse romaani hulka. Jean-Paul Sartre on Dos Passost nimetanud oma aja suurimaks kirjanikuks, kelle mittelineaarne jutustamisvorm on mõjutanud nii teda ennast (triloogia «Vabaduse teed») kui ka näiteks Alfred Döblinit («Berlin Alexanderplatz»).

Foto: akg-images/Scanpix