Juurikas. Kas kodune toit on ikka odav?

Palju lihtsam on minna sööklasse ja süüa päevapraad, maksku ta mis maksab.

Peavoolumeedia vähkreb hüsteerias. Kinnimakstud ajakirjanikud löövad tohutut lamenti, et väljas söömine on muutunud üle mõistuse kalliks. Tohutu number tehakse näiteks sellest, et päevapraad maksab 9 eurot 50 senti.