Alternatiivmuusika fännid, kogunege! Tartus näeb laupäeval ekstreemse kultuuri iseärasusi

Must Kurg on suurem ja uhkem järg kevadel Genialistide klubis aset leidnud menukale Mustale Turule, mis tõi kokku paarsada alternatiivmuusika fänni, kel avanes võimalus teha ühekorraga tutvust paljude Eesti rokk- ja metal-ansamblitega. Toonasest edust süttiski idee laiendada turu programmi. Sel korral toovad lisaks muusikutele loomingu välja ka eriilmelised kunstnikud ning fookuse piirid tükivad laienema tervele Baltikumile. Päev tipneb kontserdiprogrammiga, mis pakub kaasakiskuvaid bände nii Eestist, Lätist kui ka Leedust.

Must Kurg püüabki tüüpilist rokiklubikontserdi elamust igati täiendada. Et mis tahes kõrvalvoolu liige on sageli kultuuri- ja kunstiteadlikum kui n-ö hall mass, leiavad korraldajad, et skenet tunnustav pop-up näitus ja omanäoline loomelaat võivad programmis palju ära teha.