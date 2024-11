Tallinn Music Weekile saabus ligi 1800 esinemistaotlust enam kui 100 riigist

Selle aasta maikuust kuni 4. novembrini esitatud esinemistaotluste geograafiline ulatus näitab, et huvi Eestis toimuva muusikatööstuse sündmuse vastu kasvab mitte ainult lähivälisriikides ja mujal Euroopas, vaid kõigis maailmajagudes. Kui eelmisel aastal laekus festivalile 1640 esinemissoovi 92 riigist, siis eelseisvale festivalile on kandideerimas muusikud lausa 106 maalt Euroopast Põhja- ja Lõuna-Ameerikani ning Kesk- ja Kagu-Aasiast Lähis-Ida, Aafrika ja Okeaaniani.

Enim ehk 221 taotlust on saabunud Eesti artistidelt, järgnevad Soome 213, Ühendkuningriik 153, Saksamaa 116, Prantsusmaa 102 ja Poola 80 taotlusega. Juba kolmandat aastat püsivad avalduste esikümnes nii Prantsusmaa, Poola, Itaalia kui ka Kanada ning esmakordselt on esikümnesse jõudnud Ukraina. Märgatavalt on kasvanud nii Euroopa suurte muusikamaade nagu Saksamaa, Rootsi ja Norra kui ka Ameerika Ühendriikide aktiivsus. Hüppeliselt on tõusnud ka Balkanimaadest Sloveeniast ja Serbiast ning Kesk- ja Ida-Aasiast – Kasahstanist Taiwanini – laekunud taotluste kogus. Samuti soovivad Põhjamaade ja Balti regiooni esindusfestivalil teiste seas üles astuda Mehhiko ja Uus-Meremaa ning Aafrika riikide nagu Senegali, Sudaani ja Rwanda artistid.