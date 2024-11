Saksakeelses meediapeegelduses, aga ka siinses seni napis kajastuses on kiputud «Suremisele» külge pookida komöödia silti. Mõni vaataja ehk mõnes stseenis tõepoolest pisut muheleb, kuid komöödiast on see film küll sama kaugel kui näiteks palju kiidetud sari «The Bear», mis samuti paljude jaoks arusaamatutel põhjustel erinevatel auhinnajagamistel miskipärast just komöödiakategooriates figureerib.