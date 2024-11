PÖFF Bruno O’Ya stipendiumi sai «Melhiori»-mees Märten Metsaviir

Lisaks stipendiumile sai laureaat Poola suursaatkonnalt eeloleva raamatuaasta puhul kingituseks Poola kirjanike Czesław Miłoszi, Witold Gombrowiczi, Stefan Żeromski, Marek Hłasko, Olga Tokarczuki ja Andrzej Sapkowski raamatud, mis on inspireerinud ka filmitegijaid.

«Loodame, et see reis poola kirjanduse maailma osutub inspiratsiooniks ka värske laureaadi sukeldumisele filmimaailma,» teatas saatkond.

Metsaviir osaleb tänavu ka PÖFFi filmitööstusürituse Industry@Tallinn & Baltic Event talendiprogrammis «Black Nights Stars», mille eesmärk on anda Läänemere maade noortele näitlejatele vajalikke teadmisi ja kontakte, et alustada rahvusvahelist filmikarjääri.

Bruno O’Ya Eesti noorte näitlejate abistamise sihtasutus tegutseb PÖFFi juures juba üheteistkümnendat aastat. Sihtasutuse eesmärk on O´Ya viimase tahte kohaselt toetada noorte näitlejate enesearendust.

2002. aastal surnud Bruno O’Ya on rahvusvaheliselt tuntumaid eesti näitlejaid. Ta on mänginud ligemale 60 filmis, millest kõige kuulsam on leeduka Vytautas Žalakevičiuse «Keegi ei tahtnud surra» – 1967. aastal pälvis ta selle eest NSVLi riikliku preemia. 1960ndate lõpust alates elas ja töötas O’Ya peamiselt Poolas.