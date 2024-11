GALERII Seened ja saepuru: nii testitakse EKAs puitarhitektuuri

Tallinna linnaarhitekt Andro Mänd lisas, et PAKKu testmaja loob võimalused tuua ehitusse uuenduslikku lähenemist. «Linnaarhitektina näen, et Eestis rakendatakse innovatsiooni sageli küll projekteerimises, kuid ehituses on meil veel peidus suur arengupotentsiaal – levinud on teha asju nii, nagu alati on tehtud. Innovatsioon nii avalikus kui ka erasektoris algab just sellistest pisialgatustest nagu see testmaja siin, mis aitavad meid nügida uuenduste suunas. Oluline on ka, et see maja ei ole ära peidetud kuskile metsade või ladude vahele, vaid asub kesklinnas ning on kõigile näha ja katsuda,» ütles ta.