Jüri Reinvere: oleme meelelahutuskultuuri mõju all alati vähemuses

Helilooja Jüri Reinvere sõnul on ta viimasel ajal tegelenud palju suurvormide ja muusikateatri teostega ning Tallinnas toimuv autorikontsert tõstab esile tema niiöelda vähem tuntud poole: «Pean heliloojana väga oluliseks kirjutada ka kammerteoseid. Need lihvivad helilooja detailitaju.»

Reinvere rõhutas, et meie kultuuriväli peab olema mitmekesine: «Killustumist muusikamaailmas ei pea ma õigeks. Oleme meelelahutuskultuuri mõju all nii või teisiti alati vähemuses ja ei peaks ise omakorda niššidesse vajuma. Pean seda väga oluliseks, et helilooja tegutseks teostega, mis on võimalikult erinevad, sealhulgas pikkustest viiest minutist 180 minutini.» Ta lisas, et intiimne musitseerimine on meie kultuurielu rikkus, üks ei saa eksisteerida ilma teiseta: «Ei saa täita suuri saale, kui ei ole kammermuusikat igas vormis.»