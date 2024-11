FOTOD Peeter Simm pidas PÖFFi elutööpreemiat vastu võttes südamliku kõne

Ta on 1970ndate lõpul eesti filmi tulnud uue põlvkonna olulisemaid esindajaid, kelle debüütfilm «Ideaalmaastik» on üks meie kõigi aegade parimaid mängufilme.

Oma ligemale pool sajandit kestnud karjääri jooksul on ta lavastanud kokku 11 pikka ja seitse lühimängufilmi.

Mitu põlvkonda lapsi on üles kasvanud tema filmiga «Arabella, mereröövli tütar».

Lisaks on Simm lavastanud 19 dokumentaalfilmi.

Nende teemadering ulatub ühiskonna valusatest probleemidest (lastekodu- ja erikoolide lapsed) kultuuritegelaste (Jaan Kross, Endel Pärn) ja sportlaste (Erki Nool, August Englas, Indrek Pertelson) portreedeni – enamik neist on eesti kultuuri hindamatud jäädvustused.

Tema filme on näidatud paljudel rahvusvahelistel festivalidel, kus need on olnud eesti filmi jaoks ka teedrajavaks.