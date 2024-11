Nii sünnib järjekordne «meistriteos» – juhtiva väljaande esilehel ilmub valjuhäälne pealkiri: Tallinna Vene Teater tuleb kinni panna! Ja tõepoolest, miks mitte? Lõppude lõpuks on kõigil õigus avaldada oma arvamust ajastul, kus pea kõik on lubatud ja sõna on vaba. Praegu on ju populaarne rubriik «Arvamus», mis tähendab, et toimetus ei vastuta selle eest, mida tema lehekülgedel avaldatakse.