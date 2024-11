VÄGEV Legendaarne Robbie Williams toob Riiga suve suurima kontserdielamuse

2022. aastal oma soolokarjääri 25. aastapäeva tähistanud Williams andis välja albumi «XXV», millel on tema kõige ikoonilisemad palad, kuid sel korral komponeeritud uudselt orkestri saatel. Albumit toetav «XXV» turnee viis teda üle kogu maailma 52 vägevale kontserdile, sealhulgas astus ta üles ka Riias. Sellest ajast saadik on fännid tema tagasitulekut pingeliselt oodanud, aga nüüd on ootus läbi!

Williams on müünud üle 75 miljoni albumi, mis ei tee temast mitte ainult poplegendi, vaid on andnud talle ka rekordilised 18 Brit Awardi - ta on selle auhinna ajaloos kõige rohkemate autasudega pärjatud meesartist. Oma lauljateed alustas ta poistebändis Take That 1990. aastal ning jätkas ülieduka soolokarjääriga. Ta on pidevalt defineerinud ümber viisi, kuidas üks live-kontsert välja võib näha. Tema sõudes saab kokku unikaalne segu elegantsist ja julgusest, tehes kummarduse sellistele klassikutele nagu Frank Sinatra ja Elvis Presley, kanaldades samas rokklegende, nagu näiteks U2 Bono ja Oasise vennad Gallagherid.

Aasta lõpus ootab fänne veel üks maiuspala – Williamsi eluloofilm «Better Man», mis esilinastub 26. detsembril. Film annab mängleva ja ka mõtiskleva sisevaate Robbie enda karakterile – keda kujutatakse šimpansina ja kellele Robbie on ise hääle peale lugenud. Järjekordne näide mehe unikaalsest huumorist ja eneseteadlikkusest.

Õhtu Robbie Williamsi seltsis on rohkem kui lihtsalt kontsert: see on dünaamiline elamus, kus fännid laulavad kaasa, naeravad ja kogevad sügavalt iga biiti. Robbie suudab luua ka väga suurtel staadionitel ääretult intiimse keskkonna, pannes iga hinge tundma end uhiuuena. Iga kontsert on vägeva energiaga pidupäev ja ükski sõu pole ühesugune. Minna taas Robbie kontserdile on sama, mis elada uuesti läbi oma elu parimat pidu, millele annab Robbie huumor ja energia unustamatu lisaväärtuse.

Piletite eelmüük Live Nationi kontsertklubi liikmetele algab 14. novembril kell 12. Avalik piletimüük algab 15. novembril kell 12 Piletilevi müügipunktides ja kodulehel.