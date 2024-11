Koomikute taplus: võitlusesse astuvad Prantsuse ja Itaalia heliteosed

Ooper on muusikaajaloos armastatud žanr, millel on värvikas ajalugu. Vähem teatakse seda, et aastasadade jooksul on omavahel võidelnud Prantsuse ja Itaalia ooperistiilid. Kolmel õhtul saab kontserdipublik näha koomikute taplust ning otsustada, kumb ooperistiil jääb peale.