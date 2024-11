INTERVJUU Techno-legend Jeff Mills: kunagi elame olukorras, kus meil on kõik, mida oleme tahtnud

21. sajandil on ta end jaganud Pariisi ja Miami vahel. On öelnud, et Pariisis saab paremini oma ideid teostada, seal olevat vabam ja soosivam keskkond kui Berliinis. Berliini kuvand on küll vabameelsus ise, aga Mills olevat seal näiteks rohkem rassismiilminguid kohanud, kui oleks tahtnud.

Mõne arvates on see pluss, teise arvates miinus, aga Mills pole tahtnud jääda ainult futuristliku masinametalli kallale klõbistama, vaid otsinud kontakte sümfooniaorkestrite ja muude naturaalsemate võimalustega vormida muusikat. Üks neist on ka 29. novembril Tallinnas Salme kultuurikeskuses esinev improvisatsiooniline jazz-techno-projekt Tomorrow Comes the Harvest, milles ta on ühte heitnud klahvpillimängija Jean-Phi Dary ja perkussionist Prabhu Edouardiga.