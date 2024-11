Jüri Reinvere: selle nädala pean oma plaanidesse kirvega sisse raiuma

Reinvere on üks kaasaja laiahaardelisemaid Eestist pärit kosmopoliite. Lisaks heliloojatööle ka filosoofi, publitsisti ja kirjanikuna aktiivne Reinvere ütles Postimehele, et kuigi ta on hetkel töödega väga hõivatud, võtab ta selle aja, et Eesti Muusika Nädala üritustel osaleda.