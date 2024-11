Tõnu Naissoo: just see sisemine rütm paneb asja paika

Plaadil on tutvustuses kirjas, et on ka free jazz’i, kuigi seda ma otseselt ei kohanud. Plaadiideega läks Naissoo juurde Allan Matsov. Ta oli tegelenud pikalt ettevõtlusega ja leidis, et nüüd võiks tegeleda millegi muuga, näiteks plaati teha. Džässifänn on ta suur, aga ise pilli ei mängi ja lootis, et seda teevad teised. Tegidki.