Kas Diddy rikkus The Police'i hiti ära? Stingil on nii mõndagi öelda

Sting tunnistab, et ta eriti ei muretse, kas Sean «Diddy» Combsi vastu esitatud süüdistused mõjutavad The Police'i megahitti «Every Breath You Take» pärandit.

Diddy, kes 1997. aastal avaldas koos Faith Evansiga laulu nime all «I’ll Be Missing You», kasutab laulus Stingi kirjutatud loo «Every Breath You Take» sämplit. Laul sai ülipopulaarseks ja oli pühendatud Diddy varalahkunud sõbrale Notorious B.I.G'ile.

Diddy, kes on hetkel uurimise all, arreteeriti süüdistatuna väljapressimises, kuritegelikus vandenõus ja seksiga kaubitsemises septembris ning praegu ootab ta kohut. Kohtumõistmine peaks alguse saama 5. mail.

Diddy ei ole end süüdi tunnistanud süüdistustes, mille kohaselt kuritarvitas ta aastaid naisi ja sundis neid seksiorjadeks. Ta vaigistas ohvreid, kasutades nende vastu väljapressimist ja füüsilisi rünnakuid.

Los Angeles Timesiga kõneledes küsiti Stingilt, kas tema tunded laulu suhtes on muutunud pärast seda, kui Diddy suhtes esitatud süüdistused ilmsiks tulid.

«Ei,» vastas Sting. «Ma ei tea, mis Combsiga juhtus, aga see ei riku seda laulu minu jaoks üldse. See on ikka minu laul.»

«Every Breath You Take» veetis 1983. aastal kaheksa nädalat Billboard Hot 100 edetabelis ja on endiselt ainus The Police'i laul, mis on Ameerika Ühendriikides muusikaedetabeli esikohale tõusnud.