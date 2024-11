VÕIMAS Eesti Rahvusmeeskoor tähistab suurejoonelise kontsertetendusega väärikat 80. sünnipäeva

Eesti Rahvusmeeskoori 80-aastane teekond on olnud täis väljakutseid ja saavutusi, mis on kindlustanud talle väärika koha maailma koorimuusika maastikul. «80-aastane meeskoor kõlab kuidagi antiikselt, kuid ärgem laskem endid sellest assotsiatsioonist petta. Rahvusmeeskoori kõla on värske ja imestamiseks pole suuremat põhjust, sest meie noorimad lauljad on oma kahekümnendates eluaastates. Koori koosseis uueneb aegamisi ning noori lauljaid tuleb järjest peale, mistap Rahvusmeeskoor nii-öelda ei vanane kunagi,» ütles koori peadirigent ja kunstiline juht Mikk Üleoja.

«Seda, milline vägi peitub mitmekümnes laulvas mehes, on võimatu sõnadesse panna. Oma lühikese, kuid intensiivse ametiaja jooksul olen seda nüüd päris mitu head korda kogenud, mistõttu soovitan igaühel see elamus vähemalt kord elus omal nahal ära proovida. Meeskoori värvipalett ulatub toorest jõust hingematva pianoni, ja uskuge – meeskoori pianogi on midagi väga erilist. Meil on praegu rivis 46 väga head lauljat, kellest Mikk Üleoja väsimatu töö on loonud ühe imelise pilli. Veelgi enam, «Kalendrilaulud» ei ole tavaline a cappella koorikontsert, vaid kontsertlavastus, kus on oma koht ka valgusel, rekvisiitidel, heliefektidel. Olen rõõmus, et Rahvusmeeskoori juubelikontsertidel on laval koori kauaaegne partner Ellerhein,» rõõmustas koori värske tegevjuht Saale Fischer.

Eesti Rahvusmeeskoor Kärdla kirikus Foto: Meeli Küttim