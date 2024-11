Rahulda oma uudishimu Üle Eesti näeb muuseumide hästi hoitud saladusi

Näiteks Tartu Linnaajaloo Muuseumi hoidlas võib sel päeval näha praeguse Ülikooli 15 kinnistu hoovi alal asunud jäätmekastist leitud 14. sajandist pärinevat plokkflööti. See on üks kolmest praeguseks teada olevast keskaegsest plokkflöödist ning ainus, mis endiselt mängib.

«Kultuuripärandi kogumine ja säilitamine on muuseumi põhiülesandeid. 94% Eesti inimestest peab kultuuripärandi säilitamist järeltulevatele põlvedele oluliseks, kuid harvem räägitakse avalikult nendest tegevustest ja töödest, mis on seotud kogude säilitamise ja uurimisega. Samuti ei ole laialdaselt teada, millised on muuseumide vajadused ja väljakutsed, et tagada hoidlates talletatud pärandi säilimine,» selgitab Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste, kelle sõnul on muuhulgas eesmärgiks tutvustada muuseumi põhitöö neid aspekte, mis jäävad tavaolukorras muuseumikülastusel varjatuks ning muuseumile majanduslikku tulu ei too.