PÖFFi prestiižses rahvusvahelises põhivõistlusprogrammis on nii eestlaste kui ukrainlaste huviorbiiti sattunud režissöör Boris Gutsi draama «Kurdid armastajad», mida PÖFF kiidab oma kodulehel kui viimaste aastate parimat filmi sõjast ja armastusest. Kes on selle venelasest režissöör Boris Guts, kes veel 2016. aastal kirjutas: «Ei ole tähtis, kellele Krimm kuulub»? Ja miks ei plaani PÖFF filmi oma kavast eemaldada, olgugi et Ukraina rahvusringhääling seda palub?