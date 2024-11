ÕUDNE Populaarse lastesaate autor sai lapsevanematelt tapmisähvardusi. Miks?

Bob Singleton, kes oli lastesaate «Barney & Friends» laulude autor ja üks produtsente, tunnistas, et aeg, mil ta oli seotud lillast laulvast dinosaurusest nimega Barney kõneleva lastesaatega, ei olnud sugugi meeldiv. Pigem võiks suisa öelda, et Singletoni jaoks oli tegemist tõelise õudusunenäoga.

Nimelt sai Singleton nakatavate laulude tõttu kohutavaid tapmisähvardusi.

Lastesaade, mis oli eetris aastatel 1992 kuni 2010, oli tohutult suur hitt. Saatest rääkides meenutas Singleton aga, et saate tegemisega kaasnes vaatajate häiriv tagasiside.

«Kui mind Grammy auhinna nominendiks nimetati, ütles kohaliku raadiojaama saatejuht, et see on suurepärane uudis. Siis helistas aga keegi raadiosse ja ütles: «Ma soovin, et saaksin selle tüübi ära kägistada, kes need laulud lõi. Ma hea meelega lihtsalt lööksin ta maha!»,» sõnas Singleton taskuhäälingule antud intervjuus.

Kaader lastesaatest «Barney & Friends». Foto: Seriaalikaader

Interneti levik muutis rahulolematute vaatajate jaoks veelgi lihtsamaks Singletoniga ühenduse võtmise ja tema ähvardamise. «Minu meiliaadress oli avalik ja inimesed saatsid mulle e-kirju, kus ähvardasid mind ja mu perekonda surma, tükeldamise ja muude kohutavate asjadega,» ütles seriaali produtsent ja helilooja.

Singleton jutustas veel ühe loo: «Mäletan, et käisin kord lõunal ja nad juhatasid meid lauda istuma. Ütlesin oma lauakaaslastele, et olen olnud Barney muusikadirektor ja see üks mees – ja ma olen kindel, et ta oli tegelikult heatahtlik – ütles: «Vau, mu lapsed armastasid sind, aga ma tahtsin sind ära tappa.»»

«Sel hetkel pidin ma küll päris tõsiselt mõtlema, kas see oli lihtsalt tema kummaline viis öelda, et ta lastele meeldis see, või peaksin ma parklas oma seljatagust jälgima. See oli nii ebamugav,» tunnistab mees.

2022. aastal ilmus dokumentaalfilm «I Love You, You Hate Me», mille fookuses oli täiskasvanute viha lilla ja laulva dinosauruse vastu. Toona kirjutas Independenti ajakirjanik ka mõnest kõige jaburamast loost, mis dokumentaalfilmis räägiti. Muuhulgas väideti filmis, et Pentagon kasutas Barney muusikat piinamisvahendina, sundides vange kuulama lastesaate särtsakat tunnuslaulu 24 tundi järjest.