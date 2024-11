LAULUGA SÕJA VASTU Valgevene post-pungi sensatsioon andis Tallinnas tantsulise kontserdi

Molchat Doma alustas tegevust aastal 2017 Minskis Valgevenes ning resideerub nüüd Los Angeleses. Post-punk'i, new wave'i ja synth-popi radadel seilav tume, kuid tantsuline muusika on Molchat Domale iseloomulik ning nende looming on kergesti äratuntav ja eristatav. Bändi kuuluvad Egor Shkutko (vokaal), Roman Komogortsev (kitarr, süntesaatorid, trummimasin) ja Pavel Kozlov (bass, süntesaatorid).

Molchat Doma on inspiratsiooni saanud sellistelt legendidelt nagu The Cure, Siouxsie and the Banshees, Depeche Mode ning Human League ning nende muusikalist stiili võrreldakse tihti bändidega nagu Joy Division ja Bauhaus.