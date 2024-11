Filmitäht Sydney Sweeney tunnistas: üks asi Hollywoodi naiste juures on täiesti võlts

Komöödiafilmist «Armastan sind vihata» ning menusarjast «Eufooria» tuntud Sydney Sweeney tunnistas, et meelelahutustööstuse kuvand üksteist toetavatest naistest on täiesti võlts ning solidaarse pealispinna all kobrutab midagi palju süngemat.

27-aastane Sweeney rääkis Vanity Fairile, et Hollywoodis ei ole naiste omavahelised suhted sugugi roosilised, olgugi et niivõrd palju räägitakse sellest, kuidas naised üksteise eest seisavad.

Sweeney ütles, et meelelahutustööstuses on täiesti tavaline, et paljud naised teevad teisi naisi maha, lootuses ise karjääriredelil tõusta. «Seda on väga kurvastav näha,» kostis Sweeney.

«Kui oma vallas edukad naised näevad teisi nooremaid talente väga vaeva nägemas ning samade unistuste poole püüdlemas, siis tipus olevad naised hakkavad noori maha tegema ning kritiseerima nende tööd,» kirjeldas Washingtonist pärit näitleja, kelle tähelend algas HBO telesarjaga «Eufooria».

Sellel aastal on Sweeney üles astunud filmides «Madame Web» ja «Immaculate».

27-aastase Sydney Sweeney tähelend algas telesarjaga «Eufooria». Foto: Richard Shotwell

«Selles tööstuses räägitakse kogu aeg, et naised võimestavad teisi naisi. Selliseid asju tegelikult ei toimu,» jätkas Sweeney avameelselt. «See on kõik võlts ja lihtsalt kate muule jamale, mida inimesed salaja üksteise kohta räägivad.»

Teeseldud pühendumus naisliikumisele pärineb Sweeney hinnangul mitmest kohast.

«Tehtud on palju uurimusi, miks see nii on,» väitis Sweeney Vanity Fairile.

«Olen lugenud, et naisi kasvatakse terve elu põhimõttega, et ainult üks naine saab tõusta tippu. See on põlvkondlik probleem. Arvatakse, et ainult üks naine saab mehe endale. Ainult üks naine saab tippu jõuda. Seepeale kõik tunnevad, et peab üksteisega võitlema või selle ühe naise kõrvaldama, selle asemel et üksteist toetada,» arvab näitleja.

Sweeney kostis, et üritab veel asjades ise selgusele jõuda. «Annan endast parima. Ma ei tea, miks mind rünnatakse?» imestas Sweeney. Filmiprodutsent Carol Baum ütles hiljuti Sydney Sweeney kohta, et Sweeney pole ilus ega oska näidelda.

Sweeney esindaja vastas toona sellele mürgisele kommentaarile täiskasvanulikult: «Väga kurb, et naine, kes on nii asjatundlik ja kogenud, valib selle, et lihtsalt ründab teist naist. Kui seda ta on selles tööstuses aastakümnetega õppinud ja peab vajalikuks seda ka õpilastele edasi anda, siis on see häbiväärne. Tõsiasi, et pr Baum otsustas maha teha teist filmiprodutsenti, näitab nii mõndagi tema isiku kohta.»