UNISTUSE TÄITUMINE Lapsena emalt kaamera saanud Eesti vennad tegid pöörase kinofilmi

See pöörane komöödia on segu päris elust inspireeritud mälestustest ning filmilikust maailmapildist. «Filmi käivitavaks jõuks on see, kui iseseisvat elu alustavate kokku kasvanud vendade teele tuleb tüdruk ning hakkab selguma kaksikute erinevus,» kommenteerisid filmi autorid Raul ja Romet Esko. «Avame vaatajatele enneolematult ausa kuvandi iseendast. See on sisevaade kaksikuks olemise valudest ja võludest huumori võtmes. Mis tunne on kasvada üles koos identse inimesega su kõrval?»

Komöödia «Mind on kaks» on segu päris elust inspireeritud mälestustest ning filmilikust maailmapildist. Foto: Filmiplakat

«Tallifornia jaoks on üheks põnevaimaks väljakutseks leida ja arendada noori ja perspektiivikad Eesti filmitegijaid, kel on midagi maailmale õelda ja kes suudavad seda teha autentsel ning publiku jaoks kaasakiskuval moel,» kommenteeris Tallifornia asutaja ja filmi üks produtsente Rain Rannu. Tema sõnul on garanteerib «Mind on kaks» meelelahutusliku filmielamuse igas vanuses kaksikutele ja mitte-kaksikutele.

Esko vendade huvi filminduse vastu sai alguse lapsepõlves, kui ema kinkis neile videokaamera, millega Raul ja Romet hakkasid märulifilme lindistama. Vendade lühidokumentaalfilm «Välguga löödud», mis räägib nende varalahkunud sõbrast ja räpparist Mängupoi$$ Kärust võitis 2020. aasta PÖFF-il parima lühifilmi auhinna ning nende seni viimase lühifilmi «Topelt Turbo» näol on tegemist Eesti esimese ja seni ainsa Hollywoodlikus stiilis märulifilmiga.

«Mind on kaks» filmis astuvad lisaks Raulule ja Rometile ülesse pea kõik Eesti tuntud ja veel tundmatud filmikaksikud, eesotsas Märt ja Priit Piusiga. Filmi kandvates rollides veel Rain Tolk, Mirtel Pohla, Reimo Sagor, Amanda Hermiine Künnapas, Lil Till, Nublu ja paljud teised.

Filmi stsenaristideks ja režissöörideks on Raul ja Romet Esko, produtsendid on Rain Rannu, Tõnu Hiielaid ja Kirill Volkov, operaator on Toomas Tatar, kunstnik Paul Henrich Daude ning monteerija on Victoria Villig.

Filmi tootja ja levitaja on Tallifornia, kelle varasemateks linateosteks on «Tulnukas 2», «Vaba raha», «Ükssarvik», «Kratt», «Kiik, kirves ja Igavese Armastuse Puu» ning Tallifornia filmifondi poolt kaasrahastatud filmide hulka kuuluvad «Viimane vahipost» ja kung-fu komöödia «Nähtamatu võitlus».

Filmi tootmise rahastajateks on Eesti Filmi Instituut ja Tallifornia filmifond.