Raamatukeelud USA koolides jätkuvad: sihikule võeti Kurt Vonnegut

Florida osariigis on toimunud suured lahingud selle osas, kuidas rassi, ajalugu ning seksuaalsust koolides õpetada tohib. Augustis kaebasid suured kirjastajad, kirjanikud ja vanemad Florida haridusametnikud kohtusse, väites, et seadus lubab Florida elanikel piirata omavoliliselt seda, millised raamatud lastele koolis kättesaadavad on, ja see eirab omakorda põhiseadust.

PEN America esindaja Kasey Meehan ütles The Washington Postile, et nimekiri keelustatud raamatutest kinnitab, et see on viimastel aastatel ulatuslikult toimunud, olgugi et osariigi haridusministeerium on seda korduvalt eitanud.