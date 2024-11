INTERVJUU Euroopa jaoks on Aafrika probleem, Hiina jaoks võimalus

Kõik peaksid mõistma, mida tähendavad Hiina investeeringud kogu maailmas. Filmis jälgime arengumaad, aga tohutud Hiina rahasummad liiguvad nii Kesk- kui ka Ida-Euroopasse. Hiina on maailma teine suurim majandus ja teel esimese koha poole, mis tähendab, et väga paljud riigid ei vaata enam Ameerika Ühendriike, vaid näevad Hiinat uue arengumudelina. Mingis mõttes saab Hiina eurooplastest ja ameeriklastest paremini aru, kuidas toimub kasv 21. sajandil arengumaades. Etioopia näeb omakorda Hiina arengut ja tahab sama mudeli üle võtta. See on väga suur muutus geopoliitikas.

Etioopia on Aafrika teine suurim majandus, enam kui 130 miljonist elanikust on suurem osa väga noored, tegemist on strateegiliselt üliolulise asukohaga riigiga. Aafrika kasvab nii elanikkonna kui rahvastiku mõttes tervikuna ja temast on sel sajandil seni suuresti mööda vaadatud – ennustatakse, et 2050. aastal elab seal üle veerand miljardi inimese. Eelmise sajandi lõpus läks suur osa maailma tähelepanust Aasiale, nüüd on sama juhtumas Aafrikaga.