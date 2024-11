Inimlik eksistents on oma olemuselt keeruline ja mitmetahuline, Moltšat Doma vaatleb läbi muusika inimliku eksistentsi pimedamaid külgi ning annab samas läbi melanhoolia, üksinduse ja müstika selgeid signaale, et ehk pole kõik veel siiski kadunud. Bändi vokalist, lehvivate pikkade juustega Jegor Škutko näeb välja nagu kombinatsioon eremiit-pühamehest ja tumedamalt poolelt energiat saavast prohvetist ning tema kummaline ja efektne tants on midagi, mida naljalt ei unusta.