Aga «tuttaval rallimehel» olevat tekkinud üks väike probleem. Tema vana kaardilugeja ei saa asjast aru. Võttis kohe oma padjad ja teki ja kolis Nivasse sisse. Kuigi see «tuttav rallimees» peamiselt just selle pärast ostiski Niva, et nii-öelda «uut elu alustada puhta lehe pealt».

Kirjutad, et see «tuttav rallimees» tahaks tegelikult omaette rallit sõita. Niimoodi, et keegi ei õpeta ega kamanda kogu aeg, kuhu pöörata ja kuhu keerata. Et ta on juba silmini tüdinud sellest äralõpmata õpetamisest ja kamandamisest. Et tahaks nagu mingit iseseisvust kogeda elus, kus ta ise otsustab, mitte ei pea kogu aeg kaardilugeja sõna kuulama.