Kes on järgmine James Bond? Siin on paar vihjet!

Viimane James Bond, keda kehastas Daniel Craig, loobus rollist 2021. aastal pärast seda, kui «007: No Time to Die» teenis ülemaailmselt 774 miljonit dollarit. See tegi filmist Ühendkuningriigi kõigi aegade suuruselt kolmanda filmi.

Kui Craigilt hiljaaegu küsiti, keda ta enda kingadesse astumas näeb, ütles mees naerdes, et teda ei huvita.

Küll aga huvitab James Bondi edasine saatus kõiki filmifrantsiisi fänne, mistõttu on juba mitu kuud liikvel olnud kuulujutud, kellest võiks järgmine Bond saada. Välja on käidud küll mitu nime, kuid ühtki kindlat rollitäitjat veel välja ei ole valitud.

Aaron Taylor-Johnson. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Nüüd õrritas filmi produtsent Barbara Broccoli intervjuus Associated Pressile, mida on oodata järgmisest James Bondi seeria filmist. Nimelt tunnistas produtsent, et järgmine Bond on küll tõenäoliselt 30. eluaastates, kuid ei pruugi sugugi olla valgenahaline. Küll aga on kindlasti tegemist mehega.

Lisaks tõi Broccoli välja, et vaatavad nooremata näitlejate poole, sest leping plaanitakse sõlmida vähemalt kümneks aastaks.

Broccoli tunnistas, et tema ainus lootus on, et näitleja ei löö araks, kui teda tabab samasugune negatiivne tagasiside, nagu tabas Daniel Craigi, keda kritiseeriti alguses tohutult ning seda kaugelt enne, kui «Casino Royale» üldse kinodesse jõudis.