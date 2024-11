Sellega paraku filmi ühiskonnakriitiline osa piirdubki ja see võinuks ka olemata olla, sest filmil endal on grusiinide kogetud ebaõigluse ja Vene riigi lollusega vähe pistmist. «Antikvariaat» on küllaltki kammerlik lugu noorest naisest Medeast (Salome Demuria), kes on pagenud rahutust Gruusiast Peterburi ja saab kesklinnas korterit ostes kauba peale seal elava vanamehe Vadim Vadimitši, keda kehastab Sergey Dreiden.