NÄDALA RAAMAT Äratatud sõnad – Jõerüüdi sõnumid ajast ja argipäevast

Novellide uuesti avaldamiseks on mitu põhjust. Selgituseks on Jõerüüt lisanud algusesse eessõna pealkirjaga «Millal on raamat valmis?», kus ta tõdeb: «Arvan, et ilmunud raamat, ilmumise hetkel autori jaoks valmis asi, on samal ajal k a a n t e v a h e l e a s e t a t u d m u s t a n d – kuni autori surmani.»