LASTERAAMAT Luise suur kolimisseiklus: kuidas leida kodu võõrsil?

Kuigi Luisele tundub see mõte algul väga vastukarva, tuleb tal sellega siiski harjuda. Kolimisidee muutub veidi vastuvõetavamaks, kui vanemad lubavad, et tüdruk saab välismaal kaua oodatud lemmiklooma ja võib-olla isegi päris oma toa.

Tiiu Kitsik debüteeris eesti lastekirjanduses 2016. aastal. Nüüd on temalt ilmunud kaheksa lasteraamatut. «Me kolime ära» on autori esimene pikem jutustus. Teose käsikiri võitis kirjastuse Tänapäev, ajakirja Täheke ja lastekirjanduse keskuse 2023. aasta lastejutuvõistlusel «Minu esimene raamat» teise koha.

Miski pole endine

Kolimine pole Luise jaoks raske vaid seetõttu, et ta ei tunne Saksamaal peale oma pere kedagi, vaid ka selle pärast, et ta ei oska saksa keelt. Nii peab aktiivne ja jutukas tüdruk uues kohas esialgu paratamatult tagaplaanile vajuma, mõistatama, kuhu tuleb uues koolis minna ning mida keegi räägib. Tüdrukul veab, sest ta satub kokku valdavalt sõbralike, heade inimestega, kes tema sisseelamist toetavad. Abiks on sealjuures kindlasti Luise enda elurõõmus ja avatud hoiak.