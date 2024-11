KUNST JA POPP Kas president Pätsist on saanud Donald Trump?

Aastaid tagasi tegutses Eestis räppar nimega Päts. See ei olnud ta kodaniku-, vaid räpparinimi. Kui tollelt Pätsilt küsiti, miks ta nimi Päts on, vastas mees, et ta lapsena rääkis väga palju ja siis vanemad ütlesid, et sellest poisist tuleb küll president. Hakatigi kutsuma Pätsiks.