Urmas Puhkan eelistab maailma vaadata läbi värviliste prillide

«Siin garaažis on mitu kihistust. Kõige vanem neist on minu abikaasa Tiina isa asjadest, sest Tiina on kogu elu selles majas Meriväljal elanud. Jätsin need meelega alles, sest see on ju ikkagi autokuur. Minu kiht on värvid, vineer, lõuendid ja maalid ning objektid, mis muudavad ruumi ilme hoopis teiseks. Kui saabun siia nende ajastute ja kihtide keskele, siis tunnen ennast hoitu ja inspireerituna,» kiidab Puhkan.