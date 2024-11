Suri produtsent, kelle käe all valmisid kuuekümnendate suurimad rokihitid

Talmy publitsist teatas, et ta suri kolmapäeval oma kodus Los Angeleses. Põhjuseks olid insuldi tüsistused.

Talmy sündis 1937. aastal Chicagos ja alustas 20. eluaastate keskel karjääri salvestusinsenerina, kui külastas puhkuse ajal Londonit ning sattus juhuslikult 1960. aastate Briti rokkmuusika skeene pööraste arengute keskele. Talmyst sai üks väheseid tolle ajastu sõltumatuid produtsente ning see tegi temast kiiresti nõutud nime rokk-muusikute ja punkarite seas.

Esimene kollektiiv, kes Talmy talenti salvestusinsenerina tõsiselt hindama hakkas, oli ansambel The Kinks. Muuhulgas on Talmy produtseerinud ka The Kinksi läbimurdesingli «You Really Got Me», mida peetakse tänini üheks kuuekümnendate legendaarsemaks rokklooks.

Seejärel hakkasid Talmyle tähelepanu pöörama ka teised toonased rokkartistid, sealhulgas ansambel The Who.

Legendi järgi tegi Pete Townshend bändi nimega High Numbers, kuid talle meeldis tohutult The Kinksi «You Really Got Me», nii et ta kirjutas Talmyle produtseerimiseks sarnase loo pealkirjaga «I Can't Explain». Kui lugu telefoni teel Talmyle mängiti, nõustus ta bändi kuulama ja nendega töötama.

High Numbers, mis oli vahepeal nime muutnud, harjutas oma lugusid kirikusaalis. Üht sellist proovi kutsuti kuulama ka Talmy, kes oli kuulanud kaheksa takti enne, kui käratas: «Jah!», misjärel sõlmis bänd lepingu tema produktsioonifirmaga Orbit-Universal.

Muuhulgas on Talmy produtseerinud ka ühe The Who plahvatuslikuma hiti, milleks on «My Generation», nii et just tänu Talmyle jõudis salvestisele Keith Mooni plahvatuslik trummimäng ja Roger Daltrey omanäoline vokaal.

Nende koostöö kestis küll üpriski lühikest aega, sest The Who mänedžer Kit Lamber vallandas Talmy pärast The Who debüütalbumi ilmumist.

Talmy teiste hittide hulka kuulusid Chad & Jeremy «A Summer Song», The Easybeatsi «Friday on My Mind» ja Manfred Manni kaver Bob Dylani loost «Just Like a Woman». Ta töötas ka esimeste salvestuste kallal, kus osales David Bowie, kes oli sel ajal tuntud kui Davy Jones.

Hiljem tegi Talmy koostööd ka punkansambliga The Damned.