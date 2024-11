KA RIKKAD NUTAVAD Laulja Rod Stewart peab loobuma luksuslikust hobist

Nimelt rääkis Rod Stewart väljaandele Independent, et peab leidma oma sportautodele uued omanikud, sest tema kodu lähedal asuvad teed on lihtsalt liiga auklikud. Muuhulgas on laulja käinud ka ise auke ja pragusid labidaga täitmas, et oma autodega sõita.

2022. aastal jagas ta videot, kus oli näha, kuidas terve meeskond koos Stewartiga teid turvalisemaks üritab teha, kühveldades veoautolt kruusa suurtesse aukudesse pärast seda, kui kiirabiautol purunes tee seisukorra tõttu rehv.

Nüüd on Stewartil aga olukorrast villand saanud, sest kolmapäeval postitas ta Instagrami, et on otsustanud oma autodega hüvasti jätta.

«Olen ülimalt õnnelik ja igavesti tänulik, et olen olnud nende viie kauni hübriidsportauto omanik, mis minu arvates on tõelised «kunstiteosed». Kahjuks pean meie teedel olevate aukude tõttu neile uued omanikud leidma. Olen nende ikooniliste Itaalia autodega sõitnud alates 70ndatest ning ma armastan ja jumaldan neid väga,» tunnistas muusik postituses.

«Samal ajal on see postitus tänuavaldus minu fännidele – tänan teid, sest teie olete ainus põhjus, miks nad mulle kuuluvad. Ja kõigile trollidele… ärge tülitage. Ma pole niikuinii kunagi kommentaare lugenud,» lisas Stewart.

Sir Rod Stewart on Briti rock- ja poplaulja ning laulukirjutaja, kes on tuntud oma erilise käriseva lauluhääle poolest. Muuhulgas on Stewart üks läbi aegade enimmüüdud muusikaartiste, olles müünud ​​üle 120 miljoni plaadi üle maailma.

Tema muusikukarjäär sai alguse juba 1962. aastal. 1963. aastal liitus ta Dimensionsiga suupillimängija ja vokalistina ning alates 1969. aastast on tal olnud edukas soolokarjäär.