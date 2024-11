LUUBI ALL Estonia teatri juurdeehitus: kuhu kaob raha ja kust tuleb ooper?

Samas ei taha peaaegu keegi avalikult rääkida sellest, kust võetakse tulevikus uue ooperimaja ülalpidamiseks raha, kes on need inimesed, keda sinna meelitatakse, või mida uus maja tegelikult eesti algupärasele ooperile tähendab. Eriti eelistatakse vaikida küsimuses, millist ooperiteatrit me vajame, sest sageli ollakse praeguse suhtes kriitilised, ent kuna kõik on kõigiga seotud, siis avalikult oma arvamust välja öelda ei soovita, sest kardetakse tülli minna.

Esimene ja ilmselt suurim küsimus on see, kust tuleb raha ja kui palju seda üldse vaja on.

Juurdeehitusega tahetakse Estonia ooperi- ja balletiteatri juurde rajada tänapäevase akustikaga ooperisaal, rahvusvaheliste mõõtmetega pealava koos portaaliga, külglavad, tagalava ja publikualad. Teisalt on eesmärk mitte kahjustada hoone ajaloolist fassaadi ja integreerida võimalikult palju vanast hoonest uude.

Kui Estonia juurdeehituse eeldatav maksumus oli mõni aeg tagasi 60–70 miljonit eurot, siis täiesti uue hoone ehitamine võib teatri poolt riigikogule 2021. aastal esitatud andmete järgi maksma minna isegi mitu korda rohkem. Alternatiivse asukohana on välja pakutud näiteks Logi tänav 8 ja 10 kinnistu linnahalli kõrval, mille maksumus koos kinnistul oleva ehitusõiguse omandamisega oleks umbes 300–350 miljonit eurot. Samuti on jutuks olnud võimalus, et linnahall ehitatakse ümber, ehkki on välja toodud, et hoone praeguses olukorras ei ole võimalik saavutada rahvusooperile vajalikku akustilist ja tehnoloogilist lahendust.