Laupäeval esineb Tallinnas sünge ambient-muusika lipulaev

Thisquietarmy on Eric Quachi juhitud dünaamiline heliloomingu projekt, mis avastab improviseeritud kitarripõhise drone-muusika maailma. Alates projekti loomisest 2005. aastal on nad välja andnud üle 50 albumi enam kui 30 maineka plaadifirma alt, sealhulgas Consouling Sounds, Midira, Denovali, Aurora Borealis, Shelter Press, three:four, Alien8, Utech ja P572.

Lisaks sooloesinemistele on Thisquietarmy teinud koostööd mitmete erinäoliste artistidega, nagu Aidan Baker (Nadja), Michel 'Away' Langevin (Voivod), Scott Cortez (loveliescrushing), Aidan Girt (Godspeed You! Black Emperor), André Foisy (Locrian), Hellenica, Philippe Leonard (GY!BE, Double Negative Collective), Monarch, Noveller (Iggy Pop), Syndrome (Amenra), Year of No Light ja Yellow6.