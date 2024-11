MÖLLUNE Kreeka stoner-metali imemehed vallutavad pühapäeval Tallinna

1000mods on 2006. aastal Kreekas asutatud stoner metal bänd, mis on aktiivselt tuuritanud nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas, sh Kanadas ja Mehhikos. Oma 18-aastase tegutsemisaja jooksul on nad avaldanud 1 spliti, 3 EP-d ja 4 stuudioalbumit. Neist viimane, 2020. aasta kevadel ilmunud «Youth of Dissent», murrab läbi aegruumi piiride ning viib kuulaja rännakule hiilgavatesse 90ndatesse - mitmete allikate andmeil on kõnealune album bändi seni parim helitöö.

Tuntud oma järeleandmatute kontsertide ja legendaarsete festivalidel esinemiste poolest, tänu millele on 1000mods loonud enda ümber pidevalt kasvava ja pühendunud fännibaasi, on 1000mods olnud eeskujuks ja inspiratsiooniks tervele põlvkonnale muusikutele, kes on võrsunud Kreeka raskeroki skeenest.

Just viimase kümnendi jooksul on 1000mods tõusnud väikestest suitsustest keldritest suurte staadioniteni ja väljamüüdud kontsertideni ning seeläbi jõudnud ühe Euroopa nõutuima bändi staatusesse.

Kodumaine Kannabinõid on tegutsenud üle kümne aasta, talletanud oma igapäevast inimkogemust ja tõlkinud selle puhtaks, ürgseks empaatiaks, mis on nii vali, nii metsik, et seda lihtsalt ei saa eirata. Nende muusikas segunevad doom’i elemendid, psühhedeelne rokk ja ambient’i helid, mis moodustavad ainulaadse ja võimsa kõlapildi.

Kannabinõia viimane album «MASS» on kogunud olulist tunnustust, sealhulgas Eesti Muusikaauhindade aasta metal-albumi tiitli. Album on bändi kümneaastase karjääri kroonjuveel, mis ühendab doom'i, psühhedeelset rokki ja ambient'i ainulaadseks kõlapildiks. Kannabinõid on ka juba varem tõestanud oma võimeid, võites ka 2020. aasta Eesti Muusikaauhindadel oma eelmise albumiga «3» aasta metal-albumi tiitli.