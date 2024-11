Asi ametlik: Oscarite õhtujuhiks valiti armastatud telenägu

Traditsiooniliselt vahetub Oscari galal õhtujuht igal aastal. Osad kuulsused, nagu näiteks Johnny Carson ja Billy Crystal, on Oscari galat juhtinud palju kordi.

Bob Hope on olnud Oscarite õhtujuht tervelt 19 korda. Sellel ja eelmisel aastal täitis seda ülesannet Jimmy Kimmel, 2022. aastal aga kolmik, kuhu kuulusid Wanda Sykes, Regina Hall ja Amy Schumer.

Kimmel keeldus aga galat veel kord juhtimast ning tema asemele usaldati see ülesanne koomikule ja telenäole, kes sarnaselt Kimmelile on samuti tuntud armastatud jutusaate järgi.

Kimmel selgitas otsust pakkumisest loobuda: «Tegin seda kaks aastat järjest ja läks hästi. Siis tegin veel kaks aastat ja läks hästi. Tundsin, et võin väikese pausi teha.»

Kui Kimmel on õhtujuht olnud kokku neli korda ning Oscaritel juba hästi «sisse õlitatud», siis järgmise aasta ametlik õhtujuht teeb seda täiesti esimest korda.

Järgmise aasta Oscareid hakkab juhtima Conan O'Brien, kelle jutusaade kestis aastatel 1993-2010. Viimasel ajal on ta olnud hõivatud oma taskuhäälinguga «Conan O’Brien Needs a Friend» ning reisisaatega «Conan O’Brien Must Go».