MIS SAAB EDASI? Ukrainas langes õhurünnaku ohvriks eestlaste seas armastatud telesaade

Saate produtsendid kinnitasid, et ehkki kahjustused stuudiole on ulatuslikud, ei saanud keegi rünnakus surma. Nad lisasid, et töötavad usinalt, et eestlastelegi tuttav kokasaade ei peaks lõppema ning saaks uue hooaja, nagu planeeritud.

MasterChefi formaati omava Banijay Entertainmenti juht Marco Bassetti ütles: «Uskumatu on mõelda, et aastal 2024 võib neutraalne stuudioruum langeda õhurünnaku ohvriks, aga paraku see on reaalsus, millega saatetiim silmitsi seisab. See on tiim, kes viimastel aastatel on vaatamata konfliktile vapralt jätkanud «MasterChefi» kohalikku töötmist, tuues meelelahutust ja eskapismi nii paljudele siis, kui seda kõige enam vajatakse.»